Отношения между Беларусью и Великобританией имеют большой потенциал для развития. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас 14 августа на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси.

С 2016 года диалог заметно активизировался, и в этом, по мнению премьер-министра, большая личная заслуга посла.

Также благодаря поддержке посольства на высоком уровне прошел визит правительственной делегации в Великобританию.

"Состоялись плодотворные встречи с членами британского правительства, и я еще раз убедился, что наши отношения имеют очень большой потенциал", - сказал Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

Кроме того, сторонам удалось добиться существенного прогресса в развитии договорно-правовой базы. В числе подписанных документов значатся меморандум об учреждении торгового диалога, соглашение об избежании двойного налогообложения, что облегчает работу бизнеса в обеих странах, международный договор об автомобильных перевозках, меморандум по вопросам торгового сотрудничества.

"За эти 3,5 года вы очень высоко подняли планку, и я думаю, что, с одной стороны, вашему преемнику будет легко продолжать начатое дело, с другой - тяжело поддерживать тот уровень сотрудничества, который вы установили", - отметил Сергей Румас.