МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛОРУССКО-ТАТАРСТАНСКИЕ ПРОЕКТЫ В ГАЗОМОТОРНОЙ СФЕРЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПЕРВОМ КАСПИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

10:25 14.08.2019 Белорусско-татарстанские проекты в газомоторной сфере представлены на Каспийской выставке инновационных технологий и международной автовыставке Türkmen sährasy-2019, организованных в рамках Первого Каспийского экономического форума, который прошел 11-12 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» представил, в частности, газомоторные тракторы Беларус 82.1 и 12.21. Газомоторный трактор Беларус 12.21 — результат совместной работы Минского тракторного завода с татарстанской компанией ООО «РариТЭК». Участие в форуме ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» стало результатом договоренностей, достигнутых во время визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан.