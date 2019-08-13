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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ТАТАРСТАНСКИЕ ПРОЕКТЫ В ГАЗОМОТОРНОЙ СФЕРЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПЕРВОМ КАСПИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
10:25 14.08.2019
Белорусско-татарстанские проекты в газомоторной сфере представлены на Каспийской выставке инновационных технологий и международной автовыставке Türkmen sährasy-2019, организованных в рамках Первого Каспийского экономического форума, который прошел 11-12 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» представил, в частности, газомоторные тракторы Беларус 82.1 и 12.21.
Газомоторный трактор Беларус 12.21 — результат совместной работы Минского тракторного завода с татарстанской компанией ООО «РариТЭК».
Участие в форуме ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» стало результатом договоренностей, достигнутых во время визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан.
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