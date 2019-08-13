МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АНДРЕЙ ДАПКЮНАС ОБСУДИЛ С КОНГРЕССМЕНОМ МАЙКЛОМ КУИГЛИ БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

09:26 14.08.2019 Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 13 августа встретился с членом Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майклом Куигли. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили тематику региональной безопасности, возможности расширения белорусско-американского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. В ходе встречи отмечена важность дополнительных взаимных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях.