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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АНДРЕЙ ДАПКЮНАС ОБСУДИЛ С КОНГРЕССМЕНОМ МАЙКЛОМ КУИГЛИ БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
09:26 14.08.2019
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 13 августа встретился с членом Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майклом Куигли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили тематику региональной безопасности, возможности расширения белорусско-американского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
В ходе встречи отмечена важность дополнительных взаимных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях.
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