Товарооборот между Беларусью и Калининградской областью за первые 5 месяцев вырос почти 9,9%. Такую цифру озвучил руководитель отделения посольства Беларуси в Калининграде Сергей Молунов в интервью порталу RuBaltic.Ru.

По его словам, товарооборот между Беларусью и Калининградской областью в 2018 году составил порядка $360 млн. Из них белорусский экспорт — почти $210 млн, импорт из Калининградской области в Беларусь — почти $150 млн.

«Товарооборот между Беларусью и Калининградской областью России, небольшой по численности и по площади территории, за счет географической близости к Беларуси, короткого логистического плеча позволяет нам активно сотрудничать и приводит к показателям, которые зачастую выше межстранового товарооборота Беларуси с другими государствами. Если говорить о текущем 2019 годе, то сейчас у нас есть статистика за первые 5 месяцев: по сравнению с аналогичными пятью месяцами прошлого года товарооборот вырос на 109,9%», – отметил С. Молунов.

Белорусский экспорт добавил более 36%, калининградский экспорт в Беларусь существенно понизился — почти на 30%. Иными словами, белорусский экспорт в Калининград перекрывает падение калининградского импорта, и в целом товарооборот дает показатель 109,9% за январь-май 2019 года.

«Калининградский экспорт в Беларусь по месяцам этого года сокращается в товарном выражении, увеличивается сокращение в процентном выражении. На это нужно обратить внимание. Мне импонирует такая форма, когда двусторонние экономические отношения считаются хорошо развивающимися, если они сбалансированы в показателях роста (ценовых и товарных). Конечно, нам сложно здесь ставить на равные позиции калининградский экспорт в Беларусь и белорусский экспорт в Калининградскую область, потому что у нас разный экономический, производственный и промышленный потенциал. Беларусь более емкая с точки зрения потенциала», – сказал С. Молунов.

Он разделил белорусский экспорт на три основные товарные группы.

«Первая группа — это продукция, связанная с производственной деятельностью группы компаний «Содружество». В прошлом году в Сморгони Гродненской области этой компанией был построен маслоэкстракционный завод производительностью две тысячи тонн переработки семян масличных культур в сутки. Взаимные товарные потоки, связанные с деятельностью «Содружества», в общей структуре товарооборота занимают больше половины стоимостного объема двустороннего товарооборота. Такая товарная продукция, как масло рапсовое, масло соевое, отходы, полученные при извлечении растительных масел, отходы, полученные при извлечении соевого масла, и вся товарная группа, связанная с производственной деятельностью «Содружества», — практически основной объем нашего двустороннего товарооборота как в Республику Беларусь, так и из нее. Если, например, сравнивать белорусский экспорт в Калининградскую область, то две основные позиции — масло рапсовое и масло соевое. Это как раз таки продукция переработки на Сморгонском маслоэкстракционном заводе, которая поставляется в Калининградскую область», – пояснил С. Молунов.

По его словам, первые позиции Калининградского экспорта в Беларусь — это полицеталы, полиэфиры, смолы эпоксидные, вторая — готовая консервированная рыба.

«Третья позиция, которая отсутствовала в прошлом году, — легковые автомобили. И на четвертой позиции стоят семена рапса — те, которые Калининградская область отправляет в Беларусь на переработку и так далее. Это что касается первой, основной товарной группы стоимостного объема. Вторая группа — это строительные материалы. Беларусь поставляет много стройматериалов, в частности такие, как цемент, прутки из нелегированной стали, горячекатаные, для производства железобетона. Далее идут изделия из цемента, бетона и искусственного камня, гравий, щебень, галька, известь и другие строительные материалы, такие как текстильные материалы, пропитанные пластмассами, столярные изделия, плиты ДСП и ДВП, замазки, шпаклевки, сухие строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка и так далее. То есть основные строительные материалы (цемент, гравий, известь) и товары производства строительной промышленности, скажем так. Можно выделить еще третью группу товаров; это продукция пищевой переработки, пищевой промышленности. В частности, поставляется много готовой консервированной рыбы, это элемент двусторонней сбалансированной торговли. Если, например, Калининградская область за 5 месяцев поставила в Беларусь продукции больше, чем на $5 млн, то Беларусь поставила больше, чем на $4 млн. То есть здесь почти баланс. Затем идут мясо и белорусские пищевые продукты из домашней птицы. Можно зайти в калининградские магазины, и вы увидите очень много полуфабрикатов из белорусской птицы. Далее сыр и творог, фрукты, орехи, яйца птиц, огурцы, соль, масло сливочное, томаты, различные виды вод (минеральная, газированная), слабоалкогольные напитки, колбасы и аналогичные продукты из мяса»,ж – рассказал С. Молунов.

По его мнению, нынешний рост товарооборота – результат рыночной конъюнктуры и государственной политики по расширению взаимодействия России и Беларуси в Калининградской области.

«Удачная рыночная конъюнктура — это очень непостоянный элемент. Сегодня может работать данный момент, а завтра — нет. Сейчас в силу различных геополитических процессов, санкций, конечно, меньше стало поступать в Россию импортного товара. Особенно из продовольственной группы.

Конечно, мы используем этот момент для того, чтобы российский потребитель не испытывал недостатка в тех или иных продуктах питания. А то, что белорусские продукты — это продукты высочайшего качества, признано как экспертами, так и простыми потребителями. Я могу это подтвердить, потому что в Калининграде мне приходится общаться, анализировать спрос на белорусские товары и оценку белорусских товаров, и я ни разу не встречал мнения, что белорусские товары некачественны. Все уважительно относятся к самому бренду Made in Belarus и оценивают белорусские товары как качественные. В Калининграде есть сеть торгового дома «Береза», где представлены и молочные продукты, и колбасные изделия, сыры, вообще широкий ассортимент белорусских товаров. Я постоянно захожу туда, провожу такой маркетинг, общаюсь с продавцами и стою в очереди с людьми. Я вижу, что белорусские товары очень востребованы. Если говорить о росте товарооборота, то он произошел в силу различных причин. Есть удачная рыночная конъюнктура и удачное использование этой конъюнктуры. Это, конечно, очень весомый элемент международной торговли вообще. Почему бы не использовать возможность заполнить открывающуюся нишу? Это абсолютно нормальная практика торгово-экономического взаимодействия. Основная часть нашей продукции, не только продовольственной, но и любой другой, поставляется в РФ. Поэтому для нас, кроме удачной рыночной конъюнктуры, важнейший элемент государственной политики — сохранение российского рынка для поставки наших товаров», – отметил С. Молунов.