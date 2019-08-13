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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ НА АГРОФЕСТИВАЛЕ AGRO.PRO-2019 В ИЖЕВСКЕ
14:26 13.08.2019
Белорусские предприятия представили экспозицию сельскохозяйственной техники на мультиформатном агрофестивале Agro.Pro-2019 в Ижевске (Удмуртия, Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, свою технику представили ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ООО «Запагромаш», ОАО «Амкодор», ОАО «Вороновская сельхозтехника».
В рамках Agro.Pro-2019 прошли круглые столы и практикум-семинары для специалистов. Рассматривались вопросы функционирования роботизированных ферм, работа навигационных систем для сельхозтехники, современные тенденции в молочной отрасли и многое другое. Работала выставка семенного материала, средств защиты растений, минеральных удобрений, технических решений в области хранения и переработки зерна.
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