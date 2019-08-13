Белорусская таможня налаживает активное международное взаимодействие в таможенной сфере: в ближайшей перспективе заключение договоров с Индией, Египтом, Иорданией, Японией, Камбоджей, Мьянмой и другими странами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, инициировано начало переговорного трека по проекту соглашения между Беларусью и Европейским союзом о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Сегодня договорная база белорусской таможни включает порядка 90 международных договоров, касающихся тех или иных аспектов сотрудничества.

В первом полугодии 2019 года она пополнилась тринадцатью международными документами, регулирующими широкий спектр правоотношений в сфере таможенного администрирования. В нынешнем году уже заключены двусторонние соглашения с Азербайджаном, Китаем, США, Украиной, Уругваем, Узбекистаном и многосторонние соглашения в рамках ЕАЭС и СНГ.

Кроме того, в 2019 году наша страна впервые избрана в состав Политической комиссии – одной из ключевых структур Всемирной таможенной организации, вырабатывающей стратегию деятельности организации и готовящей рекомендации Совету Всемирной таможенной организации по наиболее важным вопросам в сфере таможенного администрирования.