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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГТК БЕЛАРУСИ ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОРЫ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНДИЕЙ, ЕГИПТОМ, ИОРДАНИЕЙ, ЯПОНИЕЙ, КАМБОДЖЕЙ И МЬЯНМОЙ
13:02 13.08.2019

Белорусская таможня налаживает активное международное взаимодействие в таможенной сфере: в ближайшей перспективе заключение договоров с Индией, Египтом, Иорданией, Японией, Камбоджей, Мьянмой и другими странами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, инициировано начало переговорного трека по проекту соглашения между Беларусью и Европейским союзом о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Сегодня договорная база белорусской таможни включает порядка 90 международных договоров, касающихся тех или иных аспектов сотрудничества.

В первом полугодии 2019 года она пополнилась тринадцатью международными документами, регулирующими широкий спектр правоотношений в сфере таможенного администрирования. В нынешнем году уже заключены двусторонние соглашения с Азербайджаном, Китаем, США, Украиной, Уругваем, Узбекистаном и многосторонние соглашения в рамках ЕАЭС и СНГ.

Кроме того, в 2019 году наша страна впервые избрана в состав Политической комиссии – одной из ключевых структур Всемирной таможенной организации, вырабатывающей стратегию деятельности организации и готовящей рекомендации Совету Всемирной таможенной организации по наиболее важным вопросам в сфере таможенного администрирования.
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