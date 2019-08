МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА СВОЕЙ НОВИЗНОЙ – ВЕДУЩИЙ ШОУ WEEKEND OUT

12:36 13.08.2019 В Беларуси побывала съемочная группа медиа-компании K Kompany Media Solutions из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве спорта и туризма, автор и ведущий Горав Тандон готовит специальный выпуск туристического шоу Weekend Out, посвященный нашей стране. В течение недели группа из пяти человек побывала на Гродненщине и Брестчине, посетила Минск. Гости провели съемку в Мирском замке, ознакомились с инфраструктурой санатория «Альфа Радон», посетили агротуристический комплекс «Каробчицы», поучаствовали в мастер-классах белорусских ремесленников. Они почтили память павших в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», заглянули в резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще, прогулялись по реликтовому лесу. В агроэкоусадьбах «Славянское подворье» и «Волосюков хутор» гости из ОАЭ отведали блюда национальной кухни и даже копали картошку. В Минске съемочной группе была предложена обзорная экскурсия, а также анимационная программа в Верхнем городе. Горав Тандон, надев костюм белорусского шляхтича, поупражнялся в фехтовании и даже попробовал себя в роли музыканта. «Здесь прекрасная природа, очень добрые люди, которые принимали нас как самых дорогих гостей. Мы нашли в Беларуси много интересных мест и развлечений. Наша программа очень популярна не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и во всех странах Персидского залива. Мы стараемся рассказывать зрителям о тех государствах, которые пока для них не очень известны. Швейцария, Испания, Франция, Италия – это популярная, но слишком исхоженная Европа. Мы ищем новое. В этом смысле Беларусь очень привлекательна», – сказал Г. Тандон. K Kompany Media Solutions занимается производством телевизионных развлекательных программ и их показом на телеканале Sony Entertainment Television. Аудитория телеканала - около 1,4 млн зрителей. Шоу Weekend Out является одним из наиболее популярных в регионе и постоянно попадает в топ-10 ТВ-программ, выпускаемых на телеканале Sony Entertainment Television. Шоу выходит еженедельно по пятницам в прайм-тайм с повторами по субботам и воскресеньям. Визит съемочной группы в Беларусь организован Национальным агентством по туризму. Его директор Валерий Паращенко отметил, что страны Персидского залива рассматриваются как одно из перспективных направлений организации сотрудничества в сфере туризма.