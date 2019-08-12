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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА СВОЕЙ НОВИЗНОЙ – ВЕДУЩИЙ ШОУ WEEKEND OUT
12:36 13.08.2019

В Беларуси побывала съемочная группа медиа-компании K Kompany Media Solutions из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве спорта и туризма, автор и ведущий Горав Тандон готовит специальный выпуск туристического шоу Weekend Out, посвященный нашей стране.

В течение недели группа из пяти человек побывала на Гродненщине и Брестчине, посетила Минск.

Гости провели съемку в Мирском замке, ознакомились с инфраструктурой санатория «Альфа Радон», посетили агротуристический комплекс «Каробчицы», поучаствовали в мастер-классах белорусских ремесленников.

Они почтили память павших в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», заглянули в резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще, прогулялись по реликтовому лесу.

В агроэкоусадьбах «Славянское подворье» и «Волосюков хутор» гости из ОАЭ отведали блюда национальной кухни и даже копали картошку.

В Минске съемочной группе была предложена обзорная экскурсия, а также анимационная программа в Верхнем городе.

Горав Тандон, надев костюм белорусского шляхтича, поупражнялся в фехтовании и даже попробовал себя в роли музыканта.

«Здесь прекрасная природа, очень добрые люди, которые принимали нас как самых дорогих гостей. Мы нашли в Беларуси много интересных мест и развлечений. Наша программа очень популярна не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и во всех странах Персидского залива. Мы стараемся рассказывать зрителям о тех государствах, которые пока для них не очень известны. Швейцария, Испания, Франция, Италия – это популярная, но слишком исхоженная Европа. Мы ищем новое. В этом смысле Беларусь очень привлекательна», – сказал Г. Тандон.

K Kompany Media Solutions занимается производством телевизионных развлекательных программ и их показом на телеканале Sony Entertainment Television. Аудитория телеканала - около 1,4 млн зрителей.

Шоу Weekend Out является одним из наиболее популярных в регионе и постоянно попадает в топ-10 ТВ-программ, выпускаемых на телеканале Sony Entertainment Television. Шоу выходит еженедельно по пятницам в прайм-тайм с повторами по субботам и воскресеньям.

Визит съемочной группы в Беларусь организован Национальным агентством по туризму.

Его директор Валерий Паращенко отметил, что страны Персидского залива рассматриваются как одно из перспективных направлений организации сотрудничества в сфере туризма.
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