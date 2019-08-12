Вопросы дальнейшего развития сотрудничества Беларуси и Удмуртии обсудили в Ижевске (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, состоялись встречи с главой муниципального образования «Город Ижевск» Олегом Бекмеметьевым, министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольгой Абрамовой, министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексеем Горбачевым, заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Юрием Долматовым, заместителем министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Ольгой Дубовцевой.

Практические вопросы взаимодействия, а также конкретные варианты сотрудничества рассмотрены на встречах с руководством компаний ООО «Лео Смарт Авто», ЗАО «Сактон», АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века».

В состав белорусской делегации во главе с руководителем отделения посольства Беларуси в Уфе Петром Балтруковичем входили представители МАЗ, «Белкоммунмаш»,» Амкодор», «Штадлер Минск», «Запагромаш».