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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УДМУРТИЯ ГОТОВЫ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:18 13.08.2019
В рамках визита в Удмуртию состоялась встреча руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Петра Балтруковича с руководителем Администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергеем Смирновым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, стороны отметили готовность к подписанию соглашения между правительствами Беларуси и Удмуртской Республики Российской о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Планируется, что подписание состоится в ходе визита в Беларусь главы Удмуртии Александра Бречалова.
В ходе встречи также рассмотрены вопросы повышения товарооборота между Беларусью и Удмуртией, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве и региональном сотрудничестве.
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