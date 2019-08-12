В рамках визита в Удмуртию состоялась встреча руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Петра Балтруковича с руководителем Администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергеем Смирновым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, стороны отметили готовность к подписанию соглашения между правительствами Беларуси и Удмуртской Республики Российской о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Планируется, что подписание состоится в ходе визита в Беларусь главы Удмуртии Александра Бречалова.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы повышения товарооборота между Беларусью и Удмуртией, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве и региональном сотрудничестве.