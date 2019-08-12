ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧАСТИЕ В МИРОВЫХ ЧЕМПИОНАТАХ WORLDSKILLS ДАЕТ БЕЛАРУСИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ УСПЕХИ В ПРОФПОДГОТОВКЕ – ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО
09:06 13.08.2019

Участие в мировых чемпионатах WorldSkills дает Беларуси возможность демонстрировать свои успехи в профподготовке и перенимать передовой опыт других стран. Об этом заявил 12 августа заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на торжественных проводах республиканской команды на 45-й международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019.

"В Беларуси большое внимание уделяется совершенствованию профессиональной подготовки специалистов. Это основа развития нашей экономики. Поэтому для нас важно внедрять передовые мировые методики. Оснащаем учебные заведения новой материально-технической базой, внедряем информационные технологии, чтобы наша страна шла в ногу с мировыми лидерами. Также важно демонстрировать и сопоставлять уровень собственной профподготовки с мировыми трендами. Один из способов - WorldSkills. Это возможность продемонстрировать свои лучшие методики и достижения. И посмотреть, как у других, чтобы, возможно, откорректировать учебные программы подготовки специалистов, в том числе в 47 структурных ресурсных центрах", - сказал Игорь Петришенко. Он пожелал конкурсантам успехов и напомнил, что их задача - набраться новых знаний, а также показать всему миру, что Беларусь - страна с высоким профессиональным потенциалом не только в сфере высшего образования, но и по рабочим специальностям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на первенстве этого года соберутся более 1,5 тыс. конкурсантов из 63 стран мира. Беларусь будет представлена 40 участниками (36 конкурсантов WorldSkills по 33 компетенциям, 4 конкурсанта JuniorSkills по 4 компетенциям). Кроме того, в Казани белорусы поборются за призы в трех новых компетенциях по направлению FutureSkills: "Технология промышленного дизайна", "Квантовые (лазерные) технологии", "BIM-технологии: информационное моделирование здания".

Общий состав команды, включая участников, экспертов, переводчиков, официальных лиц, - 83 человека. Белорусская сборная, в которой представлены все регионы страны, была отобрана по результатам III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2018. В течение года конкурсанты совместно с экспертами готовились к мировому первенству, проходили интенсивное обучение и стажировки, в том числе за рубежом.

WorldSkills International (WSI) - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки, привлечение молодежи в производственный сектор экономики, популяризация рабочих профессий и специальностей. Участники - молодые люди до 22 лет (по некоторым компетенциям - до 24 лет).

В январе 2014 года Беларусь официально стала членом международной организации WorldSkills International. За этот период было проведено три республиканских конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus (в 2014, 2016, 2018 годах). Представители республики участвовали в 43-м международном чемпионате WorldSkills в бразильском Сан-Пауло (в 15 компетенциях), в 44-м чемпионате в Абу-Даби (27 компетенций).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2019
валюта курс
EUR 2.2844
USD 2.0428
RUB 3.1191
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2844 -0.0022
USD 2.0428 -0.0003
RUB 3.1191 -0.0122
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2850
USD 2.0370 2.0430
RUB 3.1070 3.1190
подробнее

Конвертация в банках
на 13.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1230
EUR/RUB 73.0000 73.5000
USD/RUB 65.3000 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте