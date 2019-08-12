Участие в мировых чемпионатах WorldSkills дает Беларуси возможность демонстрировать свои успехи в профподготовке и перенимать передовой опыт других стран. Об этом заявил 12 августа заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на торжественных проводах республиканской команды на 45-й международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019.

"В Беларуси большое внимание уделяется совершенствованию профессиональной подготовки специалистов. Это основа развития нашей экономики. Поэтому для нас важно внедрять передовые мировые методики. Оснащаем учебные заведения новой материально-технической базой, внедряем информационные технологии, чтобы наша страна шла в ногу с мировыми лидерами. Также важно демонстрировать и сопоставлять уровень собственной профподготовки с мировыми трендами. Один из способов - WorldSkills. Это возможность продемонстрировать свои лучшие методики и достижения. И посмотреть, как у других, чтобы, возможно, откорректировать учебные программы подготовки специалистов, в том числе в 47 структурных ресурсных центрах", - сказал Игорь Петришенко. Он пожелал конкурсантам успехов и напомнил, что их задача - набраться новых знаний, а также показать всему миру, что Беларусь - страна с высоким профессиональным потенциалом не только в сфере высшего образования, но и по рабочим специальностям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на первенстве этого года соберутся более 1,5 тыс. конкурсантов из 63 стран мира. Беларусь будет представлена 40 участниками (36 конкурсантов WorldSkills по 33 компетенциям, 4 конкурсанта JuniorSkills по 4 компетенциям). Кроме того, в Казани белорусы поборются за призы в трех новых компетенциях по направлению FutureSkills: "Технология промышленного дизайна", "Квантовые (лазерные) технологии", "BIM-технологии: информационное моделирование здания".

Общий состав команды, включая участников, экспертов, переводчиков, официальных лиц, - 83 человека. Белорусская сборная, в которой представлены все регионы страны, была отобрана по результатам III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2018. В течение года конкурсанты совместно с экспертами готовились к мировому первенству, проходили интенсивное обучение и стажировки, в том числе за рубежом.

WorldSkills International (WSI) - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки, привлечение молодежи в производственный сектор экономики, популяризация рабочих профессий и специальностей. Участники - молодые люди до 22 лет (по некоторым компетенциям - до 24 лет).

В январе 2014 года Беларусь официально стала членом международной организации WorldSkills International. За этот период было проведено три республиканских конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus (в 2014, 2016, 2018 годах). Представители республики участвовали в 43-м международном чемпионате WorldSkills в бразильском Сан-Пауло (в 15 компетенциях), в 44-м чемпионате в Абу-Даби (27 компетенций).