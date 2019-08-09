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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЙ ФОРУМ СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ В НОЯБРЕ
11:12 12.08.2019

Национальное агентство инвестиций и приватизации приняло участие во встрече с руководителем Минского офиса Польского агентства по инвестициям и торговле Миколаем Таубером, в ходе которой выразило готовность оказать содействие в организации Белорусско-польского форума, который состоится в ноябре 2019 года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, во время встречи, которая состоялась 8 августа в Доме правительства, стороны обсудили актуальные вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций из Польши в Беларусь, вопросы сертификации импортируемых товаров, а также договорились об организации последующих встреч на высоком уровне с целью продолжения переговоров об интенсификации сотрудничества.

В ходе встречи белорусская сторона, которую возглавил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов, выразила заинтересованность в продолжении активного сотрудничества с польским бизнесом. Присутствовавшие на встрече представители посольства Польши в Беларуси также подтвердили заинтересованность в активизации экономического взаимодействия с компаниями из Беларуси.

Заместитель директора НАИП Полина Толстик подчеркнула, что по итогам 2018 года Польша занимает 4 место в объеме привлеченных прямых иностранных инвестиций в Беларусь, которые выросли на 36,2% в сравнении с 2017 годом. НАИП продолжит оказывать компетентную поддержку польским компаниям, заинтересованным в инвестировании, а также примет участие в подготовке Белорусско-польского форума в ноябре, инициированного Польским агентством по инвестициям и торговле. Форум предполагает собрать представителей деловых кругов Польши для ознакомления с условиями ведения бизнеса и экономическим потенциалом Беларуси.
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