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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЮНИСЕФ ПОДГОТОВИТ СТРАНОВУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ БЕЛАРУСИ ДО 2025 ГОДА
09:56 12.08.2019
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык 8 августа встретился с представителем ЮНИСЕФ Рашедом Мустафой Сарваром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, участники встречи обсудили перспективы стратегического взаимодействия в связи с началом подготовки Страновой программы ЮНИСЕФ для Беларуси на 2021-2025 годы.
Министр выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды с ЮНИСЕФ в области экологического просвещения детей и молодежи, а также высказал готовность работать по различным направлениям.
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) – это крупнейшая в мире организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, которая более 70 лет защищает права детей в более, чем 190 странах и территориях. В центре внимания организации – выживание, развитие и счастливая жизнь каждого ребенка. Сотрудничество Республики Беларусь с ЮНИСЕФ осуществляется на долговременной программной основе. В настоящее время реализуется Страновая программа на 2016-2020 годы. В ее основе - национальные приоритеты Республики Беларусь в области социального развития, здравоохранения и образования.
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