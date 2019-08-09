Из резервного фонда президента Беларуси выделены средства на организацию в августе отдыха и оздоровления 72 детей из Вьетнама, Египта и Индии в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение 9 августа подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, дети из этих стран будут отдыхать в Беларуси впервые. Программа их пребывания предусматривает прохождение санаторно-оздоровительного лечения на базе лагеря, участие в экскурсионных, культурных и спортивных мероприятиях в Минске и регионах страны.

«Приглашение детей из иностранных государств на отдых в Беларусь будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в гуманитарно-образовательной сфере, а также популяризации истории и культуры Беларуси в молодежной среде этих стран», - говорится в комментарии к документу.