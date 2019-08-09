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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДУТ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТИ ИЗ ВЬЕТНАМА, ЕГИПТА И ИНДИИ
09:05 12.08.2019
Из резервного фонда президента Беларуси выделены средства на организацию в августе отдыха и оздоровления 72 детей из Вьетнама, Египта и Индии в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение 9 августа подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, дети из этих стран будут отдыхать в Беларуси впервые. Программа их пребывания предусматривает прохождение санаторно-оздоровительного лечения на базе лагеря, участие в экскурсионных, культурных и спортивных мероприятиях в Минске и регионах страны.
«Приглашение детей из иностранных государств на отдых в Беларусь будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в гуманитарно-образовательной сфере, а также популяризации истории и культуры Беларуси в молодежной среде этих стран», - говорится в комментарии к документу.
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