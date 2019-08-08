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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВМЕСТНОЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СБОРКЕ ЛИФТОВ СПОСОБНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВЫПУСК 2 ТЫСЯЧ ЛИФТОВ В ГОД
16:33 09.08.2019
Делегация ОАО «Могилевлифтмаш» во главе с генеральным директором Борисом Ковалевским посетила Красноярск (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, состоялась презентация совместного производства по сборке лифтового оборудования ООО «Строй-Енисей». По оценке Б. Ковалевского, созданное предприятие имеет высокую степень локализации и способно обеспечивать выпуск 2 тыс. лифтов в год, а также производить установку и обслуживание лифтового оборудования.
В отделении посольства Беларуси в Красноярске белорусские лифтовики обсудили со своими российскими коллегами перспективы дальнейшего сотрудничества.
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