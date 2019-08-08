Делегация ОАО «Могилевлифтмаш» во главе с генеральным директором Борисом Ковалевским посетила Красноярск (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, состоялась презентация совместного производства по сборке лифтового оборудования ООО «Строй-Енисей». По оценке Б. Ковалевского, созданное предприятие имеет высокую степень локализации и способно обеспечивать выпуск 2 тыс. лифтов в год, а также производить установку и обслуживание лифтового оборудования.

В отделении посольства Беларуси в Красноярске белорусские лифтовики обсудили со своими российскими коллегами перспективы дальнейшего сотрудничества.