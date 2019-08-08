Начальник главного производственного управления Концерн «Беллегпром» Ирина Лапченко и генеральный директор РУПТП «Оршанский льнокомбинат» Владимир Нестеренко приняли участие во Всероссийском дне льняного поля, который прошел 8 августа в Торжокском районе Тверской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ходе мероприятия прошел осмотр льняных делянок, сельскохозяйственной техники и выставки достижений готовых товаров льнопереработки.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между концерном «Беллегпром» и Межрегиональным общественным фондом (МОФ) поддержки и развития льняной отрасли «Льняной Союз». Основными направлениями сотрудничества сторон определены: организация изучения возможностей использования льноволокна, произведенного МОФ «Льняной Союз» и его партнерскими организациями, для производства товаров легкой промышленности; информирование о стратегических проектах и перспективных планах по выращиванию льна-долгунца для нужд легкой промышленности; информирование о мероприятиях, проводимых МОФ «Льняной Союз» (проектно-разработческих и научных конференциях, конгрессов, симпозиумов, форумов, семинаров, выставок).

В Дне льняного поля приняли участие более 260 человек. Это ведущие российские и зарубежные льноводы, специалисты по переработке льнотресты, отраслевые эксперты и сельхозпроизводители.

Первым мероприятием Дня льняного поля стал круглый стол о перспективах развития льноводства, который прошел в Торжокском районе на территории колхоза «МИР». Поднимались вопросы селекции новых сортов льна-долгунца, экспорта продукции, инновационных подходов в возделывании льна.

Центральное мероприятие Дня льняного поля – пленарная сессия «Потенциал льняного комплекса России: стратегические направления развития».

В Тверской области льноводство – одно из наиболее перспективных направлений растениеводства.

В 2018 году в Тверской области благодаря системному подходу на 12,5% выросло производство льноволокна. В текущем году в регионе действуют 15 льносеющих хозяйств, первичную переработку льносырья осуществляют 6 заводов области. Сейчас производственные мощности позволяют перерабатывать до 25 тыс. тонн льнотресты.