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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИВЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ О НЕОБХОДИМОСТИ СПРАВЕДЛИВОЙ КОРРЕКТИРОВКИ НОРМАТИВОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ЕАЭС
12:43 09.08.2019
Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся 8 августа 2019 года в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере технического и таможенного регулирования, промышленной и внешнеторговой политики, введения в ЕАЭС маркировки отдельных товаров.
Предметно обсужден вопрос о нормативах распределения ввозных таможенных пошлин. Белорусской стороной приведены дополнительные аргументы в защиту своей позиции о необходимости справедливой корректировки нормативов.
Заслушана информация о проводимой работе по устранению препятствий во взаимной торговле между государствами – членами ЕАЭС.
В рамках заседания утвержден перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы.
Обсужден также ход переговоров по подготовке торговых соглашений ЕАЭС и его государств-членов с Сингапуром.
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