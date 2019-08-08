Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся 8 августа 2019 года в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере технического и таможенного регулирования, промышленной и внешнеторговой политики, введения в ЕАЭС маркировки отдельных товаров.

Предметно обсужден вопрос о нормативах распределения ввозных таможенных пошлин. Белорусской стороной приведены дополнительные аргументы в защиту своей позиции о необходимости справедливой корректировки нормативов.

Заслушана информация о проводимой работе по устранению препятствий во взаимной торговле между государствами – членами ЕАЭС.

В рамках заседания утвержден перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы.

Обсужден также ход переговоров по подготовке торговых соглашений ЕАЭС и его государств-членов с Сингапуром.