В Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП) 8 августа в состоялась встреча с Камилой Елшибековой, официальным представителем компании Eхim Finance, заинтересованной в изучении потенциала белорусского рынка для реализации инвестиционных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в ходе встречи, на которой также присутствовали представители БелТПП и Белэксимгаранта, заместитель директора НАИП Денис Мелешкин представил инвестиционный потенциал Беларуси и рассказал про основные преимущества ведения бизнеса в стране, налоговые льготы преференциальных режимов, а также представил наиболее потенциальные инвестиционные предложения.

В свою очередь Камила Елшибекова рассказала о заинтересованности компании Exim Finance в реализации проектов в сфере возобновляемой и альтернативной энергетики, туризма, обрабатывающей промышленности, строительства.

В завершении встречи заместитель директора НАИП пригласил Камилу Елшибекову и руководство зарубежной компании принять участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, который состоится в сентябре 2019 года в Минске.

По итогам проведенной встречи участники с белорусской стороны подтвердили готовность оказать содействие компании Exim Finance в реализации ее инвестиционных намерений в Беларуси.

Инвестиционно-финансовая группа Exim Finance основана в 2011 году и за это время реализовала свыше 150 инвестиционных проектов. За последние три года сумма инвестиций компании превысила 250 млн долларов США. Основными секторами интереса компании являются возобновляемые источники энергии, пищевая промышленность, строительство и инфраструктура, туризм. EXIM FINANCE имеет шесть международных офисов в Европе, США, Индии, КНР, Африке и Казахстане.