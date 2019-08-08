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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИРИНА КОСТЕВИЧ НАДЕЕТСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕС И БЕЛАРУСИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ
09:12 09.08.2019
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич выразила надежду на сохранение и продолжение конструктивного взаимодействия ЕС и Беларуси, в том числе по актуальным вопросам социально-трудовой сферы. Об этом она заявила во время встречи 8 августа с главой Представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ею своей дипломатической миссии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, в ходе беседы Ирина Костевич подчеркнула личный вклад Андреа Викторин в активизацию двустороннего взаимодействия по вопросам социально-трудовой сферы.
Как отметила глава ведомства, Министерство плодотворно сотрудничает с ЕС в рамках реализации проектов международной технической помощи ЕС.
Так, Минтруда и соцзащиты принимает участие в реализации мероприятий проекта «Занятость, профессиональное образование и обучение», направленного на расширение перспектив трудоустройства молодежи и взрослого населения через улучшение взаимосвязи между предложением в сфере образования и потребностями современного рынка труда.
Ирина Костевич выразила благодарность за предоставленную в рамках проекта возможность изучения европейского опыта и положительных практик в части совершенствования национальных систем квалификаций, разработки профессиональных рамок квалификаций и профессиональных стандартов.
«Полученные знания и опыт использованы в работе по совершенствованию Национальной системы квалификаций», - сказала министр.
Еще один важный проект в сфере занятости, координацию которого обеспечивает Министерство, - это «EU4Youth: Развитие потенциала для трудоустройства», имеющего целью повышение образовательных возможностей и потенциала молодежи трех стран – Беларуси, Армении и Грузии.
«Данный проект является хорошим вкладом, поскольку его реализация будет способствовать решению актуальной задачи – увеличению числа граждан, обладающих востребованными навыками для получения достойной работы и эффективной самозанятости», - подчеркнула И.Костевич.
В рамках соглашения с ЕС о финансировании Инструмента технического сотрудничества министерство плотно работало с ОБСЕ по вопросам гендерной проблематики в части содействия женскому лидерству и участию женщин в политической и общественной жизни. В октябре прошлого года успешно проведен второй Международный форум женщин-лидеров. Работа по организации и проведению таких мероприятий будет продолжена. Очередной форум пройдет в октябре текущего года.
Министр отметила взаимодействие по линии «Восточного партнерства», 10-летие которого отмечается в этом году.
«Мы благодарны за возможность участия в мероприятиях проекта Европейского фонда образования «Согласование спроса и предложения на профессиональные умения в странах Восточного партнерства» и тематических семинарах, направленных на изучение опыта стран ЕС и Восточного партнерства по вопросам прогнозирования потребностей в кадрах и согласования спроса и предложения на рынке труда».
В ходе встречи белорусской стороной представлены предложения по дальнейшему сотрудничеству.
«На наш взгляд, перспективными направлениями сотрудничества являются вопросы прогнозирования потребностей рынка труда и развития Национальной системы квалификаций Республики Беларусь, поддержка усилий государства и институтов гражданского общества по реализации потенциала и удовлетворению потребностей пожилых граждан. Министерство также заинтересовано в поддержке со стороны ЕС в вопросах внедрения социальных услуг, способствующих социализации инвалидов, и создания домов для их самостоятельного проживания», - отметила глава ведомства.
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