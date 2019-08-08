Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму. Соответствующее соглашение подписано в рамках выставки FOODAGRO-2019 в Найроби (Кения).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в рамках бизнес-форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями AFTRDE DMCC (официальный представитель ОАО «МТЗ», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «МАЗ» в Кении) и компанией PEWIN MOTORS. Достигнута договоренность на поставку сельскохозяйственной техники белорусского производства (тракторы, сельскохозяйственные машины и оборудование, аксессуары).

Компанией MUKMIL OPPORTUNITY достигнута договоренность с концерном «Белгоспищепром» о пробной поставке подсолнечного масла и светлого баночного пива.

Достигнута договоренность между ОАО «Лидсельмаш» и компанией PETER WANJOHI COMPANY по налаживанию сотрудничества для строительства зернозаготовительных и зерноперерабатывающих комплексов в Кении, Уганде и других странах региона.

В рамках реализации правительством Кении стратегической «Программы большой четверки», включающей продовольственную безопасность и питание, универсальное медицинское обеспечение, доступное жилье и производство, сторонами подписаны соглашения о строительстве в Кении завода железобетонных конструкций и рыбоводческой фермы общей стоимостью около 104 млн долларов США, а также поставки в Кению автотракторной техники и оборудования общей стоимостью около 20 млн долларов США с последующим созданием на территории Кении сборочного производства белорусских тракторов мощностью до 5 тыс. единиц в год.

Экспонентами достигнуты иные договоренности о подписании в ближайшей перспективе ряда двусторонних документов с иностранными партнерами. Участие в выставке и деловых встречах позволило оценить заинтересованность африканских деловых кругов в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, а также наметить дальнейшие пути развития двусторонних отношений.

Стенд Национальной экспозиции Беларуси на выставке FOODAGRO-2019 был организован НЦМиКЦ и представлен под единым брендом Made in Belarus ведущими белорусскими предприятиями, которые продемонстрировали экспортно ориентированные виды продукции.

Белорусская продукция получила высокую оценку зарубежных представителей, участниками достигнуты положительные результаты. Налажены деловые контакты и организованы деловые переговоры с рядом компаний и организаций Кении и других стран по вопросам взаимодействия и развития двустороннего сотрудничества.