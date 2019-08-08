Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко примет участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое пройдет 8 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к обсуждению запланировано около 40 вопросов из сфер внешнеторговой, промышленной, финансовой политик, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.

Продолжится обсуждение вопроса о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС, маркировке продукции средствами идентификации. Стороны обсудят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

Также будет рассмотрен ход выполнения нормативных актов Евразийского экономического союза.