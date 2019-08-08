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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК
16:20 08.08.2019
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко примет участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое пройдет 8 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к обсуждению запланировано около 40 вопросов из сфер внешнеторговой, промышленной, финансовой политик, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.
Продолжится обсуждение вопроса о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС, маркировке продукции средствами идентификации. Стороны обсудят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.
Также будет рассмотрен ход выполнения нормативных актов Евразийского экономического союза.
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