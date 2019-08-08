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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКАЯ КОМПАНИЯ «ХОЗЯИН» РАССЧИТЫВАЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ В БАШКОРТОСТАНЕ 50 ЕДИНИЦ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
15:36 08.08.2019

Вопросы расширения поставок белорусской техники и оборудования для сельского хозяйства стали темой рабочей встречи руководителя отделения посольства Беларуси в России в Уфе Петра Балтруковича с заместителем директора Группы компаний «Хозяин» (Минск) Юрием Федюковичем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России рассмотрена возможность поставок в Башкортостан и Удмуртскую Республику измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов, разбрасывателей удобрений, полуприцепов самосвальных тракторных.

Техника Группы компаний «Хозяин» пользуется спросом в регионе. Руководство компании в этом году рассчитывает реализовать только в Башкортостане свыше 50 единиц техники.

Следует отметить, что в рамках кооперационных связей на базе ГУСП «Башсельхозтехника» и ООО «Акрос РБ» проводится сборка отдельных образцов ООО «Запагромаш», входящего в состав Группы компаний.

Группа компаний «ХОЗЯИН» производит современную эффективную технику и оборудование для сельского хозяйства широкого спектра применения под торговой маркой «Хозяин». Группа компаний «ХОЗЯИН» является одним из лидеров на рынке СНГ по производству самой широкой линейки кормораздатчиков с горизонтальными и вертикальными шнеками, а также разбрасывателей-выдувателей соломы, полуприцепов самосвальных и разбрасывателей органических удобрений. Техника производится по лицензии мировых европейских производителей с использованием собственных конструкторских разработок. Компания входит в десятку мировых лидеров по выпуску подобной животноводческой техники.
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