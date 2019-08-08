В Могилеве 22 августа состоится выездное заседание Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в первой части заседания эксперты ЕЭК расскажут о правовых основах в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования на трансграничных рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также об ответственности за нарушения общих правил конкуренции.

Во второй части заседания представители ЕЭК ответят на вопросы участников в рамках проведения индивидуальных консультаций (применительно к конкретной ситуации на товарных рынках).