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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ГОТОВЫ ПОСТАВЛЯТЬ ХАЛЯЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ В УЗБЕКИСТАН
10:55 08.08.2019

Делегация деловых кругов Узбекистана, представители ООО «БелХаляль», Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) и Мусульманского религиозного объединения в Беларуси обсудили вопрос организации прямых поставок белорусской продукции, сертифицированной в соответствии с требованиями «Хяляль».

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», достигнута договоренность о проведении предотгрузочной инспекции техническими аудиторами БелГИМ всей продукции, которая будет поставляться в самую крупную торговую сеть Узбекистана.

СП ЗАО «Биган», резидент СЭЗ «Гродноинвест», получил сертификат «Халяль» на весь ассортиментный ряд колбасных оболочек «Бига-3» в феврале текущего года, что позволило существенно расширить географию экспортных поставок. Сертификат был выдан центром сертификации ООО «БелХаляль» на основании результатов экспертной проверки производства.

СП ЗАО «Биган» основано в октябре 2001 года, а с 2003 является резидентом СЭЗ «Гродноинвест». Компания осуществляет замкнутый цикл производства колбасной оболочки, начиная от производства многослойной синтетической оболочки до разработки дизайна и нанесения изображения на свою продукцию методом флексопечати, УФ-печати, как односторонней, так и двусторонней.
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