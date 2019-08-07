Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский 7 августа в Сингапуре подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, с учетом вклада Сингапура в развитие права международной торговли и подготовку Конвенции она будет называться Сингапурской конвенцией по медиации.

Подписание Конвенции вызвало значительный интерес со стороны государств. Об этом свидетельствует количество государств, подписавших конвенцию, – 46, в том числе Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Индия.

Беларусь вошла в число первых стран, которые приняли решение подписать Конвенцию. Такой шаг является, в том числе подтверждением приверженности Беларуси к последовательному укреплению международного сотрудничества в области международной торговли, развитию системы разрешения международных споров. Принятое решение особенно актуально в свете работы по присоединению к Всемирной торговой организации.

Конвенция разработана в рамках Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и является самым новым и прогрессивным инструментом в сфере разрешения международных споров.

Подписанный документ регулирует на международном уровне применение медиации для разрешения международных коммерческих споров.

Механизмы Конвенции направлены на популяризацию медиации как способа разрешения спора посредством закрепления возможности исполнения мировых соглашений, принятых в рамках медиации. В случае поддержки Конвенции значительным числом государств в будущем медиация может стать полноценным способом урегулирования международных споров. Тем самым заключение Конвенции может иметь положительное влияние на всю систему разрешения международных споров, включая деятельность международных судов и арбитражных учреждений. Беларусь как участник международной торговли заинтересована в совершенствовании системы разрешения международных споров посредством повышения ее прозрачности, упрощения процедур и уменьшения финансовых издержек для сторон.

Конвенция вступит в силу через шесть месяцев после сдачи на хранение третьей ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

В Министерстве юстиции Беларуси разработан план по комплексному совершенствованию законодательства, необходимого для реализации подписанной Конвенции.