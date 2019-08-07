Беларусь и Южная Корея намерены развивать сотрудничество в сферах кадастра, земельного администрирования и пространственной информации. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали 7 августа в Сеуле (Южная Корея) руководители Национального кадастрового агентства Госкомимущества и корпорации LX Министерства земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Андрей Филипенко и Цой Чанг-хак.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, меморандумом закреплена договоренность сторон о сотрудничестве по обмену стратегиями и технологиями в сфере кадастра земельного администрирования, в области разработки новейших технологий и поддержки построения, анализа и использования пространственной информации, создания и использования технологий создания цифрового близнеца для проектирования умного города и иных направлений, которые в дальнейшем могут быть совместно определены.

LX является государственной организацией, которая содействует защите прав на собственность населения Южной Кореи, а также развитию национальной кадастровой системы с момента своего основания в 1977 году. Компания предоставляет оперативные и точные услуги по съемке и различные кадастровые пространственные данные.

Как следует из текста Меморандума о взаимопонимании между Национальным кадастровым агентством Госкомимущества и корпорацией LX Министерства земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, для эффективной его реализации, подписавшие документ стороны намерены создавать и действовать посредством Команды сотрудничества. В частности, путем проведения консультаций, рабочих встреч, совместных симпозиумов и семинаров, а также совместными исследованиями и техническим образованием, обмена кадровыми ресурсами, предоставления геодезических приборов и компьютерной техники.