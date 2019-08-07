Делегация Следственного комитета Беларуси в течение трех дней изучала опыт перевода досудебного уголовного судопроизводства в электронный формат в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, делегация перенимала опыт разработки, технической и организационной эксплуатации электронного межведомственного модуля «Е-уголовное дело». В ходе поездки представители белоруской стороны изучали мнения практических пользователей (следователей, прокуроров) о работоспособности системы, ее положительных и отрицательных характеристиках, эффективности использования в уголовном процессе.

В ходе визита также изучены информационные проекты Верховного суда Казахстана: автоматизированная система «Төрелік», сервисы «Судебный кабинет», «Аудио-видео фиксация судебных процессов», «Е-кадры», «Мобильная видеоконференцсвязь», «Digital Аgent» и другие.

Полученные в ходе визита в Казахстан сведения о цифровизации уголовного производства будут использованы в ходе разработки Единой автоматизированной информационной системы Следственного комитета Беларуси (ЕАИС СК).

По завершению визита стороны выразили обоюдную заинтересованность в углублении дальнейшего сотрудничества по обмену информацией и опытом в области цифровых разработок.

Казахстан с 2017 года реализует концепцию цифровизации уголовно-процессуальной деятельности и начал поэтапный переход к электронному производству на досудебной и судебной стадиях уголовного процесса.

Единая электронная система регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях объединила все правоохранительные органы и автоматизировала рутинные процессы взаимодействия по регистрации и передаче материалов проверок от органов дознания следствию.

В 2018 году было введено в эксплуатацию программное обеспечение «Е-уголовное дело», благодаря которому появилась возможность фиксации результатов предварительного расследования в электронном виде, которая позволила выйти на качественно иной уровень ведения уголовного процесса, изменить его культуру, обеспечить использование единых стандартов процессуальных документов путем создания и использования электронных шаблонов и форм для их составления. Указанное программное обеспечение позволяет в ходе предварительного расследования запрашивать сведения в режиме онлайн у 26 государственных органов и организаций и получать ответы в электронном виде из более чем 80 баз данных (включая банковские и медицинские учреждения).

Также «Е-уголовное дело» автоматически систематизирует материалы уголовного дела, составляет опись и дает следователю процессуальные подсказки в целях недопущения совершения ошибки.

«Е-уголовное дело» позволяет осуществлять полноформатную процессуальную деятельность, включая ведомственный контроль и прокурорский надзор от районного до республиканского уровня в режиме онлайн, с момента регистрации заявления о преступлении до передачи уголовного дела в суд.

Интеграция «Е-уголовного дела» с автоматизированной системой «Төрелiк» Верховного суда Казахстана обеспечивает направление уголовного дела в суд в электронном виде. Подделать доказательства либо изъять из уголовного дела какие-то документы стало невозможно.