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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКАЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ НАЦЕЛИЛАСЬ НА УЗБЕКСКИЙ РЫНОК
15:11 07.08.2019

Узбекистан заинтересован в организации прямых поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, сертифицированной в соответствии с требованиями «Халяль». Вопросы контроля качества сельхозпродукции и соблюдения требований сертификата «Халяль» обсуждались 5 августа во время посещения узбекской делегацией Белорусского государственного института метрологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИМ, представители узбекской делегации встретились с директором БелГИМ Валерием Гуревичем, заместителем муфтия Мусульманского религиозного объединения в Беларуси, директором ООО «БелХаляль» Рустамом Хасеневичем и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Узбекские партнеры также посетили лабораторию испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции БелГИМ, где лично убедились в проводимой работе по обеспечению контроля качества сельхозпродукции.

Испытательная лаборатория БелГИМ оснащена самым современным аналитическим оборудованием, что позволяет выполнять аналитический контроль продукции с применением наиболее точных современных методов. Так, в лаборатории есть отдельные испытательные подразделения по таким видам контроля, как микробиология, паразитология, ГМО, радиометрия, иммуно-ферментный анализ, ионная, газовая, жидкостная хроматография и др. Налажено сотрудничество с ведущими предприятиями страны по постоянному мониторинговому контролю показателей качества, подлинности и безопасности (ЖКС, стерины, широкий спектр групп антибиотиков, микотоксинов, токсичных элементов, пестицидов, диоксинов, радионуклидов, ГМО и др.). Услугами лаборатории пользуются около 60 отечественных предприятий пищевой промышленности. Ежегодно здесь выполняют около 95 тыс. испытаний 8100 образцов различных видов продукции. За последние пять лет количество испытаний увеличилось почти вдвое.

В результате переговоров с руководством БелГИМ достигнуты договоренности о проведении предотгрузочной инспекции техническими аудиторами БелГИМ всей продукции, которая будет направляться в самую крупную торговую сеть Узбекистана.

В ходе визита в Беларусь представители Узбекистана планируют также провести переговоры с рядом белорусских предприятий мясо-молочной промышленности по поставкам продукции.

Напомним, что международная аккредитация органа по сертификации ООО «БелХаляль» совместно с Белорусским государственным институтом метрологии была завершена в конце прошлого года. В настоящее время орган по сертификации «БелХаляль» внесен в реестр Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии (ESMA).
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