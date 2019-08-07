|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА НОТАРИАТА ПОСЕТИЛА БЕЛАРУСЬ
13:34 07.08.2019
В рамках мероприятий по международному сотрудничеству, проводимых Белорусской нотариальной палатой, с очередным инспекционным визитом в Минск прибыли представители Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству Международного союза нотариата во главе с президентом комиссии, нотариусом Австрии Францем Леопольдом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, члены делегации посетили Многофункциональный центр БНП, где встретились с правлением Белорусской нотариальной палаты и обсудили планируемые изменения в законодательство о нотариате в Беларуси.
Кроме того, эксперты Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству обсудили с руководством Министерства юстиции Беларуси роль министерства в системе организации нотариальной деятельности в нашей стране, а также перспективы вступления нотариата Беларуси в Международный союз нотариусов.
В ходе визита эксперты посетили нотариальное бюро №53 Минска и Первую Минскую городскую нотариальную контору, где смогли непосредственно познакомиться с работой белорусских нотариусов, оценить качество оказания нотариальных услуг.
Белорусская нотариальная палата подала заявку на вступление в Международный союз нотариата. В настоящее время организация нотариальной деятельности в Беларуси, законодательство, регулирующее работу нотариата в нашей стране, соответствуют принципам нотариата латинского типа, а, следовательно, в целом, удовлетворяют условиям вступления в МСН. Членство в Международном союзе нотариата позволит представить нотариат Беларуси на мировой арене, повысить имидж не только нотариусов, но и нашей страны.
Международный Союз Нотариата (далее по тексту – МСН) – это неправительственная организация, созданная с целью содействия, координации и развития нотариальной функции и деятельности во всем мире. Цель и виды деятельности МСН заключаются в продвижении и применении фундаментальных принципов системы нотариата латинского типа, а также принципов нотариальной этики, в представительстве нотариата в международных организациях и сотрудничестве с ними, пропаганде, организации и развитии профессиональной подготовки и поддержке научной работы в нотариальной области. В Международный союз нотариата на сегодняшний день входят 88 стан мира.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2019
Курсы в банках
на 07.08.2019
Конвертация в банках
на 07.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте