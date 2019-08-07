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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА НОТАРИАТА ПОСЕТИЛА БЕЛАРУСЬ
13:34 07.08.2019

В рамках мероприятий по международному сотрудничеству, проводимых Белорусской нотариальной палатой, с очередным инспекционным визитом в Минск прибыли представители Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству Международного союза нотариата во главе с президентом комиссии, нотариусом Австрии Францем Леопольдом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, члены делегации посетили Многофункциональный центр БНП, где встретились с правлением Белорусской нотариальной палаты и обсудили планируемые изменения в законодательство о нотариате в Беларуси.

Кроме того, эксперты Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству обсудили с руководством Министерства юстиции Беларуси роль министерства в системе организации нотариальной деятельности в нашей стране, а также перспективы вступления нотариата Беларуси в Международный союз нотариусов.

В ходе визита эксперты посетили нотариальное бюро №53 Минска и Первую Минскую городскую нотариальную контору, где смогли непосредственно познакомиться с работой белорусских нотариусов, оценить качество оказания нотариальных услуг.

Белорусская нотариальная палата подала заявку на вступление в Международный союз нотариата. В настоящее время организация нотариальной деятельности в Беларуси, законодательство, регулирующее работу нотариата в нашей стране, соответствуют принципам нотариата латинского типа, а, следовательно, в целом, удовлетворяют условиям вступления в МСН. Членство в Международном союзе нотариата позволит представить нотариат Беларуси на мировой арене, повысить имидж не только нотариусов, но и нашей страны.

Международный Союз Нотариата (далее по тексту – МСН) – это неправительственная организация, созданная с целью содействия, координации и развития нотариальной функции и деятельности во всем мире. Цель и виды деятельности МСН заключаются в продвижении и применении фундаментальных принципов системы нотариата латинского типа, а также принципов нотариальной этики, в представительстве нотариата в международных организациях и сотрудничестве с ними, пропаганде, организации и развитии профессиональной подготовки и поддержке научной работы в нотариальной области. В Международный союз нотариата на сегодняшний день входят 88 стан мира.
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