Министерство юстиции Беларуси и Министерство права Сингапура подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Документ подписан по итогам состоявшейся 6 августа встречи министра юстиции нашей страны О. Слижевского с министром внутренних дел и министром права Республики Сингапур К. Шанмугамом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, меморандум станет основой для развития межведомственного сотрудничества, в том числе позволит обмениваться информацией о правовых системах и законодательстве двух стран, опытом по развитию национального регулирования.

Следует отметить, что встреча прошла накануне важного события в сфере международного права – подписания 7 августа 2019 года в Сингапуре Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

В ходе общения министры отметили примеры конструктивного белорусско-сингапурского взаимодействия в рамках многосторонних международных организаций. В рамках встречи была отмечена важность формирования комплексной договорно-правовой базы, которая создаст благоприятные юридические условия для дальнейшего увеличения товарооборота и совместной работы бизнеса двух стран.

При этом, как отметили участники встречи, уже имеются определенные результаты, в частности заключены двусторонние договоры об избежании двойного налогообложения, о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, также ведется работа над проектом соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур.

Министры были едины в позиции о том, что правовым ведомствам принадлежит значимая роль в закреплении международно-правовых механизмов обеспечения защиты прав и интересов представителей бизнеса и граждан двух стран.