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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЮСТ БЕЛАРУСИ И МИНИСТЕРСТВО ПРАВА СИНГАПУРА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:40 07.08.2019
Министерство юстиции Беларуси и Министерство права Сингапура подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Документ подписан по итогам состоявшейся 6 августа встречи министра юстиции нашей страны О. Слижевского с министром внутренних дел и министром права Республики Сингапур К. Шанмугамом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, меморандум станет основой для развития межведомственного сотрудничества, в том числе позволит обмениваться информацией о правовых системах и законодательстве двух стран, опытом по развитию национального регулирования.
Следует отметить, что встреча прошла накануне важного события в сфере международного права – подписания 7 августа 2019 года в Сингапуре Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.
В ходе общения министры отметили примеры конструктивного белорусско-сингапурского взаимодействия в рамках многосторонних международных организаций. В рамках встречи была отмечена важность формирования комплексной договорно-правовой базы, которая создаст благоприятные юридические условия для дальнейшего увеличения товарооборота и совместной работы бизнеса двух стран.
При этом, как отметили участники встречи, уже имеются определенные результаты, в частности заключены двусторонние договоры об избежании двойного налогообложения, о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, также ведется работа над проектом соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур.
Министры были едины в позиции о том, что правовым ведомствам принадлежит значимая роль в закреплении международно-правовых механизмов обеспечения защиты прав и интересов представителей бизнеса и граждан двух стран.
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