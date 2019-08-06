Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас 6 августа на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ее дипломатической миссии в стране.

"Думаю, с нашей стороны до осени мы закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это событие состоялось", - отметил Сергей Румас.

Глава правительства поблагодарил Андреа Викторин за личный вклад в развитие хороших отношений Беларуси и Евросоюза.

"Последние четыре года мы наблюдаем заметный прогресс в наших отношениях, об этом говорят и цифры растущего товарооборота", - сказал премьер-министр.

С помощью Евросоюза был запущен ряд проектов, среди которых МОСТ и твининг-проект.

"Еще одним доказательством того, что отношения начинают выходить на новый уровень, является возросшее количество визитов еврокомиссаров в Беларусь - еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана, еврокомиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера, мы ждем госпожу Могерини (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. - Прим.)", - добавил Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, среди приоритетов взаимодействия правительства с ЕС - завершение переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию и развитие кредитно-инвестиционного сотрудничества с европейскими институтами. Беларусь планирует к министерской встрече ВТО в июне 2020 года в Казахстане завершить все переговоры по вступлению в организацию, по словам премьер-министра, все идет по графику.

Что касается кредитно-инвестиционного сотрудничества, то Беларуси удалось выстроить хорошие отношения с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

"Условия, на которых ЕИБ предоставляет ресурсы Беларуси, просто беспрецедентные, - отметил Сергей Румас. - Это позволит нам уже сегодня развивать свою инфраструктуру, а рассчитываться за это равными долями в течение длительного периода". Евросоюз также содействовал переходу Беларуси в шестую группу рейтинга Организации экономического сотрудничества и развития.

Он подтвердил готовность правительства и далее развивать отношения с Евросоюзом, конструктивно сотрудничать с новым главой представительства ЕС в Беларуси.

"Очень важно, что мы понимаем сегодня друг друга лучше, чем четыре года назад. Надеюсь, что продвинемся с вашим преемником по пути полного снятия санкций. Я думаю, это в общих интересах", - сказал руководитель правительства.