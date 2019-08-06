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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МОНГОЛИЯ ПРОВЕДУТ КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
18:07 06.08.2019
Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии в сентябре планируют провести совместный белорусско-монгольский конкурс научно-технических проектов. Такая договоренность достигнута в ходе проведения второго заседания совместной Белорусско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий 6 августа в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс планируется провести по следующим приоритетным направлениям: материаловедение и наноматериалы; лазеры, лазерные и оптоэлектронные технологии; медицина, фармакология и биотехнологии, беспилотные авиационные комплексы.
В рамках комиссии стороны обсудили ключевые вопросы научно-технического и инновационного двухстороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения совместных белорусско-монгольских научных мероприятий: конференций, семинаров и выставок. По итогам заседания комиссии подписан итоговый протокол и исполнительная программа научно-технического и инновационного сотрудничества на 2020-2021 годы.
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