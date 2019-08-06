Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии в сентябре планируют провести совместный белорусско-монгольский конкурс научно-технических проектов. Такая договоренность достигнута в ходе проведения второго заседания совместной Белорусско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий 6 августа в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс планируется провести по следующим приоритетным направлениям: материаловедение и наноматериалы; лазеры, лазерные и оптоэлектронные технологии; медицина, фармакология и биотехнологии, беспилотные авиационные комплексы.

В рамках комиссии стороны обсудили ключевые вопросы научно-технического и инновационного двухстороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения совместных белорусско-монгольских научных мероприятий: конференций, семинаров и выставок. По итогам заседания комиссии подписан итоговый протокол и исполнительная программа научно-технического и инновационного сотрудничества на 2020-2021 годы.