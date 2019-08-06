Представители Госкомимущества Беларуси примут участие международной встрече Smart GEO Eхро-2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной информации (IMAGIC), которая пройдет в Сеуле с 7 по 9 августа 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, к моменту своего 12-летия Smart GEO Eхро показало себя как превосходная платформа, убедительно доказывающая значимость и важность геопространственной информации.

В этом году Smart GEO Expo задумано как специализированное мероприятие, на котором будут широко представлены глобальные тенденции и новейшие мировые технологические достижения в геопространственной индустрии. В том числе, и в виде их различных конвергенций, таких как «цифровые двойники», «умные города», «искусственный интеллект» и т.д.

Как рассказал накануне генеральный директор Национального кадастрового агентства Андрей Филипенко, белорусская делегация намерена подробно ознакомиться с опытом участия корейских организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет недвижимого имущества в Южной Корее, в построении и функционировании комплекса технологий и систем «умный город» для эффективного управления урбанизированными территориями и жизненным циклом зданий.

Международная встреча Smart GEO Eхро-2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной информации (IMAGIC) также рассматривается ее участниками не только, как хорошая возможность для получения знаний и производственного опыта в ходе тематических конференций и семинаров, но и как эффективная платформа, позволяющая расширить бизнес возможности с помощью программ делового партнёрства и наладить участвующим в ней странам тесное сотрудничество.