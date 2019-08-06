|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ I МОЛОДЕЖНЫЙ IT-ФОРУМ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА
14:33 06.08.2019
В Минске начал работу I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана. Официальное открытие состоялось сегодня в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, мероприятия форума будут проходить на нескольких площадках: на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского национального технического университета, научно-технологического парка БНТУ "Политехник", Минского городского технопарка, образовательного центра Парка высоких технологий и EPAM Systems.
В ходе работы Молодежного IT-форума будут обсуждаться современные тренды и вызовы в IT-сфере, перспективы развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства. Насыщенная программа включает четыре сессии с участием ведущих экспертов в IT-области, предусматривает обмен опытом, презентации, так, во время форума будут презентованы молодежные проекты БРСМ "Во славу общей Победы" и "100 идей для Беларуси".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.08.2019
Курсы в банках
на 06.08.2019
Конвертация в банках
на 06.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте