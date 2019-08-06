В Минске начал работу I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана. Официальное открытие состоялось сегодня в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, мероприятия форума будут проходить на нескольких площадках: на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского национального технического университета, научно-технологического парка БНТУ "Политехник", Минского городского технопарка, образовательного центра Парка высоких технологий и EPAM Systems.

В ходе работы Молодежного IT-форума будут обсуждаться современные тренды и вызовы в IT-сфере, перспективы развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства. Насыщенная программа включает четыре сессии с участием ведущих экспертов в IT-области, предусматривает обмен опытом, презентации, так, во время форума будут презентованы молодежные проекты БРСМ "Во славу общей Победы" и "100 идей для Беларуси".