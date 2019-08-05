По итогам визита в центральный офис ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) делегации UAB Vigidas Pack (аккредитованного брокера БУТБ в Литве) достигнута договоренность об увеличении объемов закупок пиломатериалов на биржевых торгах.

Как сообщает сайт БУТБ, также стороны договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на популяризацию биржевого механизма среди иностранных покупателей.

По словам директора Vigidas Pack Паулюса Дамашаса, в ближайшей перспективе компания планирует расширить рынки сбыта белорусской пилопродукции путем активного вовлечения в биржевую торговлю покупателей из Северной Европы, Египта, Китая и США.

«В последнее время мы получаем много заявок на закупку белорусских пиломатериалов, причем не только стран из Евросоюза, но и более отдаленных регионов, таких как Северная Африка, Азия и Соединенные Штаты. В связи с этим мы готовы приобретать через биржу более крупные партии пилопродукции, тем более что, по нашим прогнозам, спрос на эту товарную группу будет только расти», считает литовский бизнесмен.

По данным биржевой статистики, в настоящее время Литва является лидером по закупке лесопродукции на торгах БУТБ. За первое полугодие литовские субъекты хозяйствования приобрели через биржу пиломатериалов, щепы, техсырья, а также топливных гранул и брикетов на общую сумму свыше 45 млн USD.