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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИССИЯ МАГАТЭ РRE-OSART НАЧАЛА РАБОТУ НА БЕЛОРУССКОЙ АЭС
09:06 06.08.2019
Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) 5 августа 2019 г. начала работу на Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, целью миссии является подтверждение готовности государственного предприятия «Белорусская АЭС» как эксплуатирующей организации к вводу станции в эксплуатацию и дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков.
Команда экспертов МАГАТЭ рассмотрит 10 областей: «Лидерство и управление на предприятии», «Эксплуатация АЭС, ее техническое обслуживание», «Техническая поддержка эксплуатации АЭС», «Обучение и квалификация персонала», «Радиационная защита, химия, обмен опытом эксплуатации», «Управление авариями, аварийное планирование и реагирование» и другие.
Работа миссии продлится до 22 августа 2019 г.
Миссия МАГАТЭ Pre-OSART (Operational Safety Review Team – миссия группы анализа эксплуатационной безопасности) в соответствии с регламентом МАГАТЭ проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.
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