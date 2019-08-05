Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) 5 августа 2019 г. начала работу на Белорусской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, целью миссии является подтверждение готовности государственного предприятия «Белорусская АЭС» как эксплуатирующей организации к вводу станции в эксплуатацию и дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков.

Команда экспертов МАГАТЭ рассмотрит 10 областей: «Лидерство и управление на предприятии», «Эксплуатация АЭС, ее техническое обслуживание», «Техническая поддержка эксплуатации АЭС», «Обучение и квалификация персонала», «Радиационная защита, химия, обмен опытом эксплуатации», «Управление авариями, аварийное планирование и реагирование» и другие.

Работа миссии продлится до 22 августа 2019 г.

Миссия МАГАТЭ Pre-OSART (Operational Safety Review Team – миссия группы анализа эксплуатационной безопасности) в соответствии с регламентом МАГАТЭ проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.