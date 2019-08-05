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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СК БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ С США ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ И О ВЫДАЧЕ
15:57 05.08.2019

По инициативе американской стороны в центральном аппарате Следственного комитета Беларуси 2 августа состоялась встреча с сотрудниками офиса Иммиграционно-таможенной службы Министерства национальной безопасности США во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о действующих правовых системах Беларуси и США, функциях и полномочиях двух ведомств, некоторых аспектах взаимодействия следственных подразделений с иными правоохранительными органами при досудебном уголовном производстве, определили перспективные направления взаимодействия в деле борьбы с преступностью.

Следственный комитет подтвердил заинтересованность в заключении с США межгосударственных договоров об оказании правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, что способствовало бы более оперативному взаимному исполнению просьб о правовой помощи и соблюдению принципа неотвратимости уголовной ответственности за совершенные преступления.

Встреча способствовала установлению рабочих контактов и поддержанию на должном уровне взаимодействия с представителями правоохранительных структур США, занимающихся расследованием преступлений.

Данный офис отвечает за взаимодействие с компетентными органами 10 государств: Германии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Польши, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

К компетенции Иммиграционно-таможенной службы МНБ США относится в том числе расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией, контрабандой наркотиков, финансированием терроризма, подделкой документов при получении виз и паспортов США, нарушением фитосанитарных и ветеринарных стандартов при перемещении товаров через Государственную границу США и др.
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