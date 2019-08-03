Александр Лукашенко отмечает беспрецедентную интенсивность развития сотрудничества Беларуси с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Об этом он заявил 5 августа на встрече с вице-президентом ЕИБ Вазилом Худаком.

"Для меня важно с вами встретиться еще и потому, что я просто должен по-человечески вас поблагодарить за то сотрудничество, которое у нас установилось. Смею заверить, что интенсивность этого сотрудничества и тот уровень, на который вышли, они беспрецедентны", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что рамочное соглашение с ЕИБ было подписано достаточно недавно - в мае 2017 года.

"Но это только рамочное соглашение было. А буквально за прошлый год и за нынешний - 335 млн евро - за полтора года портфель Европейского инвестиционного банка по Беларуси", - констатировал Лукашенко.

Он упомянул реконструкцию и модернизацию автомобильной дороги М7/Е28 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный Лог), реконструкцию соответствующего автодорожного пункта пропуска.

"Это будет такая дорога, как у нас на Гомель, Могилев, Гродно. Это логистическая привлекательность. Вы знаете, что есть проблема с балтийским направлением", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в Беларуси уже реконструированы многие международные трассы, связывающие Минск с областными центрами.

"Инфраструктура прекрасная. Думаю, со временем мы задействуем и дорогу Север-Юг - это Санкт-Петербург-Одесса. Она у нас в очень хорошем состоянии в Беларуси, но в других местах за пределами есть проблемы. Думаю, эта дорога будет востребована. По ней, конечно, можно неплохо перемещаться, но это не та дорога, которая нужна сегодня для нашего региона", - сказал Лукашенко.

Он также дал положительную оценку участию ЕИБ в проектах, связанных с окружающей средой. "Я человек от природы, человек деревенский. Для меня это важнейший аспект", - заявил он.

В этом плане Александр Лукашенко упомянул проект по реконструкции Минской очистной станции, содействие в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Самое важное, в чем вы нам помогаете, - это модернизация наших котельных в ЖКХ. У нас леса огромное количество, дров хватает, а мы потребляем для отопления больше всего природный газ, а где-то еще и нефтепродукты. Это ненормально", - отметил он.

"Масса проектов. Я вам за это очень благодарен и надеюсь, что наше сотрудничество будет такими же темпами развиваться, и мы найдем какие-то новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка. Я готов быть гарантом, как и для других иностранных банков. Мы всегда были надежным партнером. История совсем маленькая (сотрудничества Беларуси с ЕИБ. - Прим.), но очень эффективная. Полтора года и 335 млн евро - это очень большой инвестиционный портфель", - резюмировал Лукашенко.