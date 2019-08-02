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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВИНКИ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА «ДНЕ ПОЛЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
11:39 05.08.2019
Новинки белорусской сельхозтехники и оборудования представлены на «Дне поля Новосибирской области», который прошел 2 августа в поселке Тулинский (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, были продемонстрированы трактора МТЗ и сопутствующее навесное оборудование, комбайн КЗС-3219КР-01 с 9-метровой жаткой, модели кормораздатчиков «ХОЗЯИН».
Также был представлен стенд АМКОДОР, где выставлялась выпускаемая техника для дорожного, коммунального и сельского хозяйства, а также модели зерносушильных комплексов.
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