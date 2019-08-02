Новинки белорусской сельхозтехники и оборудования представлены на «Дне поля Новосибирской области», который прошел 2 августа в поселке Тулинский (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, были продемонстрированы трактора МТЗ и сопутствующее навесное оборудование, комбайн КЗС-3219КР-01 с 9-метровой жаткой, модели кормораздатчиков «ХОЗЯИН».

Также был представлен стенд АМКОДОР, где выставлялась выпускаемая техника для дорожного, коммунального и сельского хозяйства, а также модели зерносушильных комплексов.