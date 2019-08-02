На базе тульского ведущего оборонного предприятия АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» с 29 июля по 1 августа 2019 года прошло 20-е юбилейное заседание белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе заседания стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества, а также обозначили взаимную заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества между Беларусью и Российской Федерацией.

Кроме того, прошло заседание совместной рабочей группы по реализации соглашения между правительствами РФ и Беларуси о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества от 21 апреля 2005 года, в ходе которого обсуждены проблемные вопросы и определены приоритетные направления деятельности.

По итогам работы подписан меморандум между Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (Российская Федерация) при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.