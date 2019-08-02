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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬСКИЙ ИНВЕСТОР ИЩЕТ В БЕЛАРУСИ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛЬНОЙ КРОМКИ И УПЛОТНИТЕЛЕЙ
17:43 02.08.2019
В администрацию СЭЗ «Гомель-Ратон» обратился польский инвестор, заинтересованный в поиске партнера для реализации нескольких проектов.
Как сообщает сайт СЭЗ, польский инвестор ищет партнеров для создания совместного производства мебельной кромки и уплотнителей, а также для создания совместного производства пластиковых клеток для транспортировки птицы (требование к белорусскому партнеру – наличие имеющегося производства по литью пластмасс, собственные термопласт автоматы).
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