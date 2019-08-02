МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОЛЬСКИЙ ИНВЕСТОР ИЩЕТ В БЕЛАРУСИ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛЬНОЙ КРОМКИ И УПЛОТНИТЕЛЕЙ

17:43 02.08.2019 В администрацию СЭЗ «Гомель-Ратон» обратился польский инвестор, заинтересованный в поиске партнера для реализации нескольких проектов. Как сообщает сайт СЭЗ, польский инвестор ищет партнеров для создания совместного производства мебельной кромки и уплотнителей, а также для создания совместного производства пластиковых клеток для транспортировки птицы (требование к белорусскому партнеру – наличие имеющегося производства по литью пластмасс, собственные термопласт автоматы).