МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ОАЭ ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

14:33 02.08.2019 2 августа в Минске состоялась встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романа Головченко с начальником тыла Генерального штаба Вооруженных Сил Объединенных Арабских Эмиратов, председателем эмиратской части совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству генерал-майором Халафом аль-Кубейси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение результатами военно-технического сотрудничества между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, проанализировали актуальные вопросы сотрудничества. Кроме того, обсуждалась подготовка к 10-му юбилейному заседанию совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству, заседание которого планируется провести в октябре 2019 года в Абу-Даби.