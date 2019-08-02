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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ОАЭ ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
14:33 02.08.2019
2 августа в Минске состоялась встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романа Головченко с начальником тыла Генерального штаба Вооруженных Сил Объединенных Арабских Эмиратов, председателем эмиратской части совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству генерал-майором Халафом аль-Кубейси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение результатами военно-технического сотрудничества между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, проанализировали актуальные вопросы сотрудничества.
Кроме того, обсуждалась подготовка к 10-му юбилейному заседанию совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству, заседание которого планируется провести в октябре 2019 года в Абу-Даби.
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