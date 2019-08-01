Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 1 августа посетил Парк высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, руководство парка показало Шавкату Мирзиееву новые белорусские разработки компаний-резидентов. Были представлены лазерные аппараты для косметологии, система маркировки электропроводки самолетов, онлайн-добыча руды от компании "Солар ЛС".

Президента Узбекистана заинтересовал агростартап для сферы сельского хозяйства Onesoil, который дистанционно отслеживает состояние почвы на фермерских полях с помощью искусственного интеллекта.

"Я из своего кабинета не вижу где что растет, а от ваших IT-решений будет зависеть работа всех наших специалистов. Немедленно приезжайте к нам", - восхитился белорусской технологией президент Узбекистана.

В ходе встречи также были показаны парящие 3D-голограммы резидента ПВТ «Кино-мо Текнолоджис». Белорусы разработали уникальную технологию, которая создаёт объемные изображения благодаря «умным» датчикам на вращающемся пропеллере. Сейчас специалисты работают над технологией создания цифрового двойника, когда голограмма будет повторять жесты и мимику человека.

Стороны обсудили возможность повышения квалификации узбекских специалистов в программировании. В этом готова помочь компания EPAM. Компания LWO предложила внедрить в Узбекистане новую платёжную систему с помощью QR-кодов, которая сократит затраты на комиссию международным платежным системам.

"Нам очень приятно, что у Узбекистана большой интерес к IT. У нас много достойных цифровых продуктов, которые мы можем предложить коллегам. Мы видим, что в Узбекистане серьезные подвижки в развитии сферы образования, а также уделяется большое внимание цифровизации экономики", - подчеркнул директор ПВТ Всеволод Янчевский.

На выставке также была продемонстрирована уникальная технология покраски корпусов смартфонов от компании "Изовак". Наше оборудование недавно начали использовать крупнейшие китайские бренды в новых моделях. Среди последних решений в медицине – нейросеть компании ITechArt, которая ассистирует хирургу при операциях. Промышленный робот Rozum Robotics полностью белорусского производства показал работу на конвейере.

Одним из главных лейтмотивов встречи стал мировой успех цифрового декрета ПВТ 2.0. Президент Узбекистана впечатлялся темпами роста Парка высоких технологий за последние несколько лет.