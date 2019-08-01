Беларусь и Узбекистан заключили межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании, документов об обучении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, соглашение является свидетельством дальнейшего развития сотрудничества двух стран в области образования, содействия академической мобильности и укрепления взаимопонимания и дружбы между народами Беларуси и Узбекистана.

За последнее время значительно возросла интенсивность контактов двух стран в сфере образования. С 2018 года в Узбекистане успешно функционируют совместные факультеты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, а также Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий.

Белорусским государственным технологическим университетом ведется подготовка узбекских граждан по совместным образовательным программам с Ташкентским химико-технологическим институтом и Ташкентским государственным техническим университетом.

Ожидается, что в скором времени совместные образовательные программы начнут реализовывать с узбекскими учебными заведениями и другие белорусские университеты.