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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ЗАКЛЮЧИЛИ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
10:17 02.08.2019
Беларусь и Узбекистан заключили межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании, документов об обучении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, соглашение является свидетельством дальнейшего развития сотрудничества двух стран в области образования, содействия академической мобильности и укрепления взаимопонимания и дружбы между народами Беларуси и Узбекистана.
За последнее время значительно возросла интенсивность контактов двух стран в сфере образования. С 2018 года в Узбекистане успешно функционируют совместные факультеты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, а также Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий.
Белорусским государственным технологическим университетом ведется подготовка узбекских граждан по совместным образовательным программам с Ташкентским химико-технологическим институтом и Ташкентским государственным техническим университетом.
Ожидается, что в скором времени совместные образовательные программы начнут реализовывать с узбекскими учебными заведениями и другие белорусские университеты.
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