Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 92 детей из Китая. На эти цели из резервного фонда президента выделяется около Br387 тыс. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, финансовые средства выделены в целях реализации меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних граждан между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года.

В программу пребывания китайских детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе центра "Зубренок" и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и других регионах.