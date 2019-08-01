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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОКОЛО BR387 ТЫС. БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НА ОТДЫХ В "ЗУБРЕНКЕ" ДЕТЕЙ ИЗ КИТАЯ
09:06 02.08.2019
Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 92 детей из Китая. На эти цели из резервного фонда президента выделяется около Br387 тыс. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, финансовые средства выделены в целях реализации меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних граждан между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года.
В программу пребывания китайских детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе центра "Зубренок" и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и других регионах.
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