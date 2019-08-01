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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ БЕЛОРУССКО-УЗБЕКСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ СТАТЬ УГЛУБЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И СОЗДАНИЕ СП - ЛУКАШЕНКО
17:10 01.08.2019

Приоритетными направлениями белорусско-узбекского взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с представителями средств массовой информации после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"У наших стран хорошие перспективы для наращивания сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной отрасли, сфере информационных технологий. Приоритетными направлениями экономического взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации, создание совместных предприятий, обеспечение максимально благоприятных условий для обмена товарами и услугами", - сказал Лукашенко.

По его словам, во время переговоров с Шавкатом Мирзиёевым были обсуждены существующие договоренности и намечены перспективы дальнейшего сотрудничества.

"За тот неполный год, который прошел с момента моего визита в Узбекистан, достигнут заметный прогресс в укреплении отношений между нашими странами. Этому способствовал системный межгосударственный диалог, в том числе на высшем уровне", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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