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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИТ ПОЛИТИКУ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ В БЕЛАРУСИ
15:56 01.08.2019
Европейский союз поддержит политику ресурсоэффективности в Беларуси. Финансовое соглашение «EU4Belarus: Механизм ресурсоэффективности для Беларуси» было скреплено подписью Михаила Малашенко, директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета стандартизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, эта новая совместная программа сотрудничества с бюджетом в 15 миллионов евро будет направлена на повышение эффективности использования энергии и природных ресурсов в Беларуси. Брестская и Гродненская области будут пилотными для этой программы.
Техническая помощь позволит укрепить потенциал правительства в разработке и регулировании политики в ключевых областях. Европейский союз также будет поддерживать диалог по вопросам государственной политики, координацию и взаимодействие между ключевыми заинтересованными сторонами в данной области (государственными ведомствами; местной администрацией и гражданским обществом, которые занимаются вопросами энергоэффективности), донорами, потенциальными инвесторами и другими игроками.
Программа поможет определить и разработать меры для распространения инвестиционной деятельности в целях экономии энергии и внедрения альтернатив для более эффективного управления ресурсами.
Она будет предусматривать пилотные проекты по модернизации муниципальной и частной инфраструктуры в целевых регионах.
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