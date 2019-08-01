Прорабатывается вопрос создания единой производственной площадки холдинга "Белфармпром" в Узбекистане. Такая информация прозвучала на переговорах Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, которые прошли 1 августа во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко с удовлетворением отметил интенсивное сотрудничество двух стран в области фармацевтики. Стороны реализуют три совместных проекта на территории Узбекистана: производство комплектов диализаторов и диализных магистралей для больных, страдающих почечной недостаточностью, выпуск антибиотиков, а также антисептических и дезинфицирующих средств

Лукашенко отметил, что в последние годы товарооборот между странами заметно растет, но все еще не соответствует имеющемуся потенциалу.

"Мы можем существенно увеличить объем торговли. Более того, мы считаем товарооборот под $200 млн, а на самом деле он, если учесть посредников, аж полмиллиарда - разница в два с лишним раза. Надо навести порядок, - подчеркнул он. - Это касается не только белорусского экспорта, но и импортных поставок из вашей страны. Спрос на узбекские хлопковое волокно, пряжу, фрукты и другие товары в нашей стране очень высок".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в прошлом году во время визита Александра Лукашенко в Узбекистан стороны договорились создать несколько молочно-товарных комплексов с привлечением белорусских проектных и строительных организаций. Планировалось укомплектовать их белорусской техникой. В настоящее время удалось создать только одно совместное предприятие в Ташкентской области, его соучредителем выступило ОАО "Здравушка-милк".

"Надо эти три проекта закончить и построить молочные перерабатывающие предприятия, чтобы мы могли торговать не только в Узбекистане, но и у соседей, в частности в Афганистане, - сказал Александр Лукашенко. - Наверное, у нас имеются небольшие проблемы с финансированием этих проектов. Здесь и мы должны посмотреть на эти объекты, и, я думаю, Шавкат Миромонович, вы после этого визита также обсудите эти вопросы. Мы уже подготовили план-график поставок в Узбекистан 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота в 2019-2020 годах. Мы ни на Венгрию, ни на Европу не ориентируемся. Мы построим комплексы и поставим свой скот, чтобы у вас было потом, с кого спросить за результат".

Еще одной перспективной сферой взаимодействия, по мнению белорусской стороны, является легкая промышленность. Беларусь традиционно закупает в Узбекистане значительные объемы хлопчатобумажной пряжи, трикотажного полотна, одежды.

"Однако и белорусские предприятия могут экспортировать искусственные ткани, трикотаж, корсетные, чулочно-носочные изделия. Наши фабрики поставляют ткани и текстильную галантерею для силовых структур государств СНГ. Мы заинтересованы наладить более тесное взаимодействие с Узбекистаном", - заявил Лукашенко.

В пример он привел работу по организации на узбекистанской территории выпуска обуви и меха из овчины холдингом "Марко".

Перспективным направлением сотрудничества Александр Лукашенко также назвал IT-сектор. Он отметил, что в Беларуси успешно создаются информационные системы в сферах государственного управления, транспорта, финансово-кредитной деятельности, отечественные компании доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.

"Мы предлагаем реализовать в Узбекистане проекты по внедрению автоматизированной системы учета природного газа с использованием белорусского программного обеспечения и счетчиков газа, по модернизации и автоматизации газораспределительной и газотранспортной сетей. Если будет поддержка этим проектам, мы готовы начать их практическую проработку", - подчеркнул Лукашенко.