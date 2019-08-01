Александр Лукашенко предложил Узбекистану реализовать масштабный проект по созданию комплекса для выпуска техники и автобусов на газомоторном топливе.

"Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ готов участвовать в этом проекте", - сказал Александр Лукашенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, которые прошли 1 августа во Дворце Независимости.

Он добавил, что в Беларуси успешно опробованы комбайны на газомоторном топливе. Эта техника имеет большие преимущества: затраты на ее эксплуатацию ниже на 40%.

"Мы в Беларуси будем этим заниматься. Хотелось бы, чтобы этот опыт был и у наших друзей в Узбекистане", - добавил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, принципиально важным остается вопрос эффективной реализации белорусско-узбекских проектов, ведь пока не получилось воплотить в жизнь все обсуждаемые ранее предложения.

"Может быть, это и естественно. Поэтому мы и проводим переговоры поочередно каждый год", - отметил Глава государства.

Например, в прошлом году в Ташкенте открыли завод по производству дорожно-строительной техники "Амкодор-Агротехмаш". Однако работа предприятия показала, что есть проблемы с реализацией продукции и включением ее в программы государственной поддержки. Данный вопрос президенты обсудили во время переговоров в узком составе.

"Нам надо сообща найти решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

С учетом производства тракторов МТЗ на Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники белорусская сторона считает возможным разработать долгосрочную программу сотрудничества и создать совместное предприятие.

"Мы бы просили, чтобы был выделен земельный участок в Зангиатинском районе Ташкентской области в целях организации сервисного центра по обслуживанию тракторов для дилера ОАО "МТЗ" в Узбекистане", - сказал Лукашенко.

Начал работу по открытию в Узбекистане сборочных производств и Минский автомобильный завод, он сотрудничает с двумя узбекскими частными компаниями.

"Хотелось бы, чтобы и по сертификации наших шасси вопрос также был решен. Думаю, что больших проблем не будет", - считает Александр Лукашенко.