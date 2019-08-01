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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СК БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ С ЕС
13:48 01.08.2019
Следственный комитет Беларуси заинтересован в развитии нормативной базы сотрудничества в уголовно-правовой сфере с государствами европейского континента путем заключения полноценных двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам либо присоединения Беларуси к конвенциям Совета Европы о выдаче 1957 года и о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Это было отмечено на встрече представителей центрального аппарата Следственного комитета с сотрудниками офиса специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Валиантом Ричи и Раду Кукосом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, ы ходе встречи стороны обсудили перспективные направления взаимодействия в деле борьбы с торговлей людьми и связанными с нею преступлениями, возможность дальнейшего участия сотрудников Следственного комитета в различных мероприятиях, проводимых под эгидой ОБСЕ.
Условлено и в дальнейшем поддерживать рабочие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.
На встрече В. Ричи и Р. Кукос ознакомлены с историей становления, функциями и полномочиями Следственного комитета в ходе досудебного уголовного производства, в том числе по делам о торговле людьми.
Беларусь является участником всех антитраффикинговых инструментов в рамках Организации Объединенных Наций, а также Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 года, которые в необходимых случаях являются основанием для оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам данной категории.
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