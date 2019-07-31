ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ТОРГОВЛЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ ПРОЙДЕТ 4-6 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
11:37 01.08.2019

Международная конференция «Argus. Минеральные удобрения-2019. Производство, торговля и логистика в странах СНГ и Балтии» пройдет 4-6 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, конференция посвящена обзору текущих тенденций рынка удобрений в России, Беларуси, Украине, странах Средней Азии и на других близлежащих рынках. На конференции будут даны прогнозы расширения производственных мощностей по выпуску удобрений и реализации новых горнодобывающих проектов на территории стран СНГ. Участники обсудят ключевые аспекты логистики: особенности транспортировки железнодорожным и морским транспортом, специфику работы портов и терминалов, возможности и перспективы транзита по территории Беларуси и стран Балтии.

В мероприятии примут участие ведущие производители минеральных удобрений из стран СНГ, международные поставщики продукции и компании, специализирующиеся на экспорте и импорте минеральных удобрений, их транспортировке и перевалке. Традиционно интерес к мероприятиям Argus проявляют трейдеры, стивидоры, сюрвейеры, экспедиторы, брокеры и представители смежных сегментов отрасли.

Для участников конференции будет организована экскурсия на калийную шахту ОАО «Беларуськалий» в Солигорске.

Argus Media — международное ценовое агентство. Компания рассчитывает котировки и проводит анализ международных товарно-сырьевых рынков, а также предлагает клиентам специализированные консалтинговые услуги и организует конференции по отраслевой тематике. Котировки Argus используются в 140 странах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2019
валюта курс
EUR 2.2684
USD 2.0350
RUB 3.2079
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2684 +0.0016
USD 2.0350 +0.0002
RUB 3.2079 -0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2510 2.2590
USD 2.0370 2.0400
RUB 3.1920 3.2080
подробнее

Конвертация в банках
на 01.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1090
EUR/RUB 70.1500 70.7000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте