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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ТОРГОВЛЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ ПРОЙДЕТ 4-6 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
11:37 01.08.2019
Международная конференция «Argus. Минеральные удобрения-2019. Производство, торговля и логистика в странах СНГ и Балтии» пройдет 4-6 сентября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, конференция посвящена обзору текущих тенденций рынка удобрений в России, Беларуси, Украине, странах Средней Азии и на других близлежащих рынках. На конференции будут даны прогнозы расширения производственных мощностей по выпуску удобрений и реализации новых горнодобывающих проектов на территории стран СНГ. Участники обсудят ключевые аспекты логистики: особенности транспортировки железнодорожным и морским транспортом, специфику работы портов и терминалов, возможности и перспективы транзита по территории Беларуси и стран Балтии.
В мероприятии примут участие ведущие производители минеральных удобрений из стран СНГ, международные поставщики продукции и компании, специализирующиеся на экспорте и импорте минеральных удобрений, их транспортировке и перевалке. Традиционно интерес к мероприятиям Argus проявляют трейдеры, стивидоры, сюрвейеры, экспедиторы, брокеры и представители смежных сегментов отрасли.
Для участников конференции будет организована экскурсия на калийную шахту ОАО «Беларуськалий» в Солигорске.
Argus Media — международное ценовое агентство. Компания рассчитывает котировки и проводит анализ международных товарно-сырьевых рынков, а также предлагает клиентам специализированные консалтинговые услуги и организует конференции по отраслевой тематике. Котировки Argus используются в 140 странах.
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